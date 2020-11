Enner héije Sécherheetsmesurë gouf e Freideg de Mueren zu Paräis un déi 130 Doudesaffer no den islamisteschen Uschléi vu viru 5 Joer erënnert.

An der Presence vum franséische Regierungschef Castex war et wéinst den aktuelle Restriktiounen eng éischter kleng Gedenkzeremonie verstreet iwwer 6 Plazen an der franséischer Haaptstad.

Den Owend vum 13. November 2015 haten Terrorkommandoen vum IS de Futtballstadion Stade de France, de Concertssall Bataclan, ewéi och Restauranten a Caféen zu Paräis iwwerfall. 130 Persoune goufen ëmbruecht, eng 350 goufe blesséiert.

De Prozess géint ënner anerem den eenzeg Iwwerliewenden Attentäter Salah Abdeslam geet d'nächst Joer lass. Hei sinn et eleng 1.700 vun den Affer a Familljen, déi Plaintë gemaach hunn.

Och 5 Joer méi spéit ass no den Attentater zu Nice a Paräis am Oktober nees déi héchsten Terror-Warnstuff a Frankräich ausgeruff.