Den 21 Joer ale Mann hatt Enn Oktober dräi Mënschen an enger Kierch zu Nice erstach. Hie selwer gouf duerch Schëss vun der Police schwéier blesséiert.

Ermëttler a Frankräich hunn um Handy vum Attentäter vu Nice eng Foto vum islamisteschen Terrorist fonnt, deen zwou Woche virdrun e Proff bei Paräis ëmbruecht hat. Dem Parquet no waren donieft och Fotoe gespäichert am Bezuch zur Terrormiliz IS an eng Sproochnoriicht, an där Frankräich als "Land vun den Ongleewegen" genannt gëtt.