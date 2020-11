200 Leit sinn dem Stuerm "Eta" zum Affer gefall. An elo zitt schonn en neit Wiederongléck op déi Regioun zou.

E Freideg hunn Honduras, Guatemala an Nicaragua nees mat der Evakuéierung ugefaangen. Zu deem Ament huet de Stuerm "Iota" iwwert der Karibik u Stäerkt gewonnen. Wéi scho säi Virgänger "Eta", dee virun enger Woch an der Regioun ënnerwee war, kéint den "Iota" d'Stuf 2 oder souguer 3 op der Skala vun der Hurrikanestäerkt anhuelen.

Well d'Regioun nach mat de Suitte vum "Eta" ze kämpfen, sinn d'Warnunge vun den Autoritéite besonnesch wichteg. Et wier, nieft Iwwerschwemmungen, och mat weider Äerdrutschen ze rechnen, well de Buedem deels kee weidert Waasser kann ophuelen.