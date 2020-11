D'Franséisch Arméi huet am Mali d'Terrororganisatioun GSIM attackéiert. An iwwert den Doud vum al-Masri ass sech den Iran an d'New York Times net eens.

Franséisch Arméi am Mali am Asaz

E puer Stonnen huet den Asaz vun der Grupp "Barkhane" an der Géigend vu Nikai am Zentrum vu Mali gedauert, dat huet déi franséisch Arméi matgedeelt. Dobäi wieren 30 Kämpfer vun der Dschihadistegrupp GSIM ëmkomm, déi der Al-Kaida nostinn. Schonn e Freideg hat Frankräich publizéiert, datt een den international gesichten Terrorist an ee vun de Leader vun Al-Kaida Bah Ag Moussa am Mali erschoss hätt.

Beim Asaz, bei deem och Kampfliger an Helikopter genotzt goufen, konnten eng 20 Motorrieder esou wéi Waffe saiséiert an zerstéiert ginn.

Vize-Chef vun Al-Kaida ëmkomm?

© AFP

E weidere Schlag géint Al-Kaida ass Medien no dann och Israel gelongen. Bei engem Asaz vum Geheimdéngscht zu Teheran solle si den zweete Mann vun der Terrororganisatioun Abu Muhammad al-Masri neutraliséiert hunn. Wéi d'New York Times schreift, wier dësen Asaz awer schonn de 7. August vun zwee Beamte vum Geheimdéngscht ausgefouert ginn. Och d'Duechter vum al-Masri, d'Wittfra vum Osama bin Laden, wier beim Asaz ëmkomm. Den al-Masri soll ënner anerem fir d'Attentater op d'US-Botschaften am Kenia an Tansania am Joer 1998 verantwortlech sinn, bei deenen 224 Leit ëmkoumen an iwwer 5.000 blesséiert goufen.

Iran: Doud vun al-Masri zu Teheran ass "erfonnten Informatioun"

Den Iran reagéiert op de Bericht an der New York Times. Israel an d'USA hätten eng "erfonnten Informatioun un d'Medien weiderginn" heescht er vum iraneschen Ausseministère. Esou géifen d'Feinde vum Iran, also Israel an d'USA, probéieren, fir dem Iran d'Schold un de kriminellen Aktiounen un Al-Kaida ze ginn.