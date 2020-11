Déi Informatioune kommen emol vun Amnesty International a konnten, bis ewell, awer nach net iwwerpréift ginn.

De Konflikt an Ethiopie spëtzt sech ëmmer weider zou. Dausende Leit sinn schonn an d'Nopeschlänner geflücht. Experte fäerten elo eng Destabiliséierung vun der kompletter Regioun an Ost-Afrika.

Zanter Ufank November gëtt an der Provënz Tigray gekämpft. D'Regierung huet Loftattacken duerchgefouert an och um Buedem gëtt gekämpft. Et solle schonn honnerten Doudeger ginn. Amnesty International schwätzt vun engem Massaker un Dosenden, respektiv honnerte Mënschen. Bis well konnten dës Informatiounen awer nach net iwwerpréift ginn.

Déi ganz Provënz ass ofgeschnidden, den Internet an all aner Kommunikatiounsméiglechkeete goufen ënnerbrach.

Ethiopien ass e Land mat ville verschiddenen Ethnien, déi et deels schwiereg maachen, déi ënnerschiddlech Interessien z'equilibréieren.