An Éisträich verschäerft d'Regierung d'Mesuren an der Lutte géint de Coronavirus massiv.

D'Land geet vun engem partielle Lockdown an ee kompletten iwwer. Dat huet de Bundeskanzler Sebastian Kurz e Samschdeg am Nomëtte live op der Tëlee annoncéiert.

Dësen neie Lockdown wäert vun en Dënschdeg u bis de 6. Dezember gëllen. Bis ewell huet den Couvre-feu just nuets gegollt. Elo soll et nees eng Ausgangsspär fir de ganzen Dag ginn. All d'Butteker, déi net wierklech néideg sinn, géifen zougemaach ginn. Och d'Schoule fir déi jonk Altersgruppe géifen elo zoubleiwen. Crèchë bleiwen op, et gëtt och schoulesch Betreiung fir déi Fäll, wou et net anescht méiglech ass. De 7. Dezember soll d'Educatioun als éischt nees ulafen, wann d'Zuel vun Neiinfektiounen da nees erofgoung.

Den Kanzler Kurz huet den Appell un d'Bierger gemaach, keng aner Persounen ze gesinn ewéi déi, mat deenen een ënnert engem Daach wunnt. D'Éisträicher solle sech déi nächst zwou an eng hallef Wochen net mat anere Leit treffen. Wann een eleng wunnt, soll ee sech eng Persoun eraussichen, mat där een Zäit verbréngt.

Et ass e staarken Aschnëtt an d'Fräiheet, mä mat domat wéilt ee Liewe retten, esou d'Regierung. Vill Spideeler an Éisträich sti kuerz virum Kollaps. Dat huet de Bundeskanzler betount.

De Sebastien Kurz huet vun enger ganz ugespaanter Gesamtsituatioun am Land geschwat. Wéinst der rezenter Terrorattack an der Haaptstad Wien, mä eben och wéinst der Pandemie.