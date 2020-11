Op enger Videokonferenz e Sonndeg soll dëst Ofkommes vun all de Staaten ënnerschriwwe ginn.

Nieft China sinn 10 Asean-Staaten, also vun der südostasiatescher Staategemeinschaft, wéi och Japan, Südkorea, Australien an Neiséiland un dësem Deel bedeelegt.

Mat der Ënnerschrëft entsteet déi gréisste Fräihandelszon op der Welt, dat mat iwwer zwou Milliarde Mënschen an engem Drëttel vun der weltwäiter Wirtschaftsleeschtung.

D'Negociatioune vun dem Ofkommes lafe schonn zanter 2012. Initiateur war deemools Beijing, déi e Géigegewiicht zum Transpazifeschen Handelsofkommes schafen wollten, aus dem sech d'USA awer, ënnert dem Donald Trump, zeréckgezunn haten. Am aktuellen Handelskrich tëscht den USA a China, gëllt dësen Accord als wichtege Succès fir Beijing. D'Chinese versichen zanter Joerzéngten hire Pouvoire an der Regioun auszebauen.

De vietnamesesche Staatschef Nguyen Xuan Phuc hat annoncéiert, datt d'Länner sech eens gi wieren an dësen Traité um Sonndeg géifen ënnerschreiwen.