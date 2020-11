Dofir wier et net verwonnerlech, datt sech verschidden aner Stréimungen hei d'Querdenker-Demonstrante géife mëschen.

Dovunner geet op alle Fall de Georg Maier, Virsëtzende vun der däitscher Inneminsterkonferenz aus. Hei betount awer och, datt net all d'Memberen a Supporter vun der Beweegung dëst Zil hätten.

"Et ass awer e groussen Deel dobäi, déi eben dat wëllen: déi fräiheetlech-demokratesch Uerdnung ofschafen." Et wier keen Zoufall, datt Rietsextremer, Reichsbürger a Verschwierungstheoretiker sech an de Reie vun de Querdenker ophalen. "Sech verbal vun de Rietsextremen distanzéieren, geet net duer" esou den Inneminister aus Thüringen weider.

Weider huet hie Querdenken kritiséiert, well si och "radikal Aussoen" zouloossen.