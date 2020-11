Den Ex-President ass wéinst Korruptioun ofgesat ginn, hie selwer niéiert awer dës Reprochen.

Op d'mannst 3 Leit sinn bei Protester am Peru ëm d'Liewe komm. Dausende Mënsche waren e Samschdeg den Owend nees op d'Stroosse gaangen. Si fuerderen, dass den Ex-President Martin Vizcarra, dee leschte Méindeg vum Parlament wéinst Korruptiouns-Reprochen ofgesat gouf, nees soll zeréck a säin Amt kommen.

De Vizcarra niéiert d'Reprochen. Zanter een Dënschdeg ginn dofir virun allem jonk Leit op d'Strooss. De Parlamentspresident Merino huet den Interim iwwerholl an ass domat den 3. President am Andenstaat bannent 4 Joer. Déi nächst Walen sollen am Abrëll 2021 ofgehalen ginn.