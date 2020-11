Wéi et weider heescht, wären 3 Persoune festgeholl ginn. De Geheimdéngscht NSS gëtt och un, e Waffelager opgedeckt ze hunn.

Et geet een dovun aus, dass en Attentat geplangt gewiescht wär an doropshin hätt dëse Grupp dann d'Muecht iwwerhuele wëllen.

Zu de Persounen, déi festgeholl goufen, géif och de fréiere Geheimdéngschtchef gehéieren, grad ewéi den deemolege Fraktiounschef vun de Republikaner am Parlament.

De Regierungschef Paschinjan gëtt vu villen Armenier den Ament kritiséiert. Dat well hien der Wafferou mat Aserbaidschan an der Regioun Bierg Karabach zougestëmmt hat.

Bei de Protester géint dës Decisioun krut hie reprochéiert, d'Land verroden ze hunn.

E Samschdeg hunn Armenier am Duerf Charektar an där ëmkämpfter Regioun hir eegen Haiser a Brand gesat. Géintiwwer der Noriichtenagence AFP hat een Awunner gesot, si wéilten net, dass hir Haiser aserbaidschaneschen Zaldoten an d'Hänn falen.