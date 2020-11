Obwuel vill Leit hir Infektioun mam Coronavirus hannert sech hunn, si si mat unhalender Middegkeet geplot. An dat wärend Wochen.

An der Fachzäitschrëft "Plos One" gouf eng Etüd verëffentlecht, bei där 128 Patiente matgemaach hunn. Ronn d'Hallschecht vun hinnen huet iwwer Middegkeetssymptomer geklot, obwuel hir Corona-Infektioun Wochen hier ass.

De Wëssenschaftler no géing et keng Roll spillen, ob een e schwéiere Krankheetsverlaf hat an am Spidol behandelt gouf oder net. Knapp 56% vun de Participantë waren hospitaliséiert.

Wéi et vum Liam Townsend vum Trinity College Dublin heescht, géing d'Post-Covid-Middegkeet net a Verbindung zum Krankheetsverlaf stoen. Et wier deemno net einfach, de Verlaf virauszesoen, sou nach de Fuerscher.

52% vun den 128 fréiere Covid-Patienten hunn zum Zäitpunkt vun der Ëmfro uginn, op d'mannst 6 Wochen no hirer Infektioun nach ëmmer ënner Middegkeet ze leiden. Bei villen huet dat sech esouguer iwwert en Zäitraum vun 10 Wochen oder esouguer méi laang gezunn. 42% hunn uginn, sech nees gutt ze spieren.