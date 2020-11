Dem US-Harrikan-Zentrum no huet den Hurrikan "Iota" e Méindeg iwwert der Karibik déi zweethéchst Hurrikan-Kategorie 4 erreecht.

Mat Wandgeschwindegkeete vun 230 Stonnekilometer an nach méi uerge Wandstéiss dierft den Hurrikan "Iota" e Méindeg den Owend un der Grenz tëscht Honduras an Nicaragua op Land treffen. Hie verleeft quasi um nämmlechte Wee, wéi säi Virgänger "Eta".

Den US-Hurrikan-Zentrum (NHC) huet virun engem "extrem geféierlechen" Hurrikan gewarnt. An den nächsten Deeg wär an Zentralamerika mat "potenziell katastrophalem Wand", extremem Reen souwéi liewensgeféierlechen Iwwerschwemmungen a Bullislawinen ze rechnen. Deemnächst kéinten an Honduras an an Deeler vun Nicaragua, Guatemala wéi och Belize bis zu 40 Zentimeter Reen falen.

Den "Iota" ass Informatioune vum NHC no schonn deen 13. Hurrikan am Atlantik an dësem Joer. Hien trëfft op Gebidder, déi nach ënnert de Suitte vum "Eta" leiden. De Stuerm hat viru knapp zwou Woche fir grousse Schued gesuergt, 200 Mënsche koumen ëm d'Liewen oder ginn nach vermësst. Eleng an Honduras liewen zanterdeem ronn 40.000 Mënschen ënnert engem provisoreschen Ënnerdaach.