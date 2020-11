Medieberichter no soll sech den Trump bei senge wichtegste Beroder iwwer Méiglechkeete fir e militäreschen Ugrëff op iranesch Atomlager informéiert hunn.

Bei engem Treffen am Oval Office soll hien en Donneschdeg ënnert anerem de Vize-President Mike Pence an den Ausseminister Mike Pompeo gefrot hunn, "ob hien d'Méiglechkeet hätt, an den nächste Woche géint dem Iran säi wichtegsten Atom-Standuert virzegoen", schreift d'"New York Times" e Méindeg.

Seng Beroder, dorënner och de Mark Milley, hunn him dovunner ofgeroden a hie virun enger Eskalatioun vum Konflikt an de leschte Woche vu senger Presidentschaft gewarnt, steet am Bericht ze liesen.

D'Fro wier gestallt ginn, nodeems aus engem Rapport vun der IAEA lescht Woch ervirgaangen ass, dass den Iran méi liicht ugereechert Uran besëtzt wéi am Internationalen Atomofkommes vun 2015 erlaabt. Der "New York Times" no wier dat warscheinlechst Zil vun esou engem Ugrëff d'Anlag Natans, wou "12 Mol sou vill Uran gelagert gëtt wéi erlaabt".

Virun 2 Joer sinn d'USA eesäiteg aus dem internationale Vertrag ausgetrueden an hunn zanterhier eng Partie Sanktioune géint den Iran vergaangen, déi d'Wirtschaft vum Iran staark belaaschten. Am Géigenzuch hätt Teheran no an no d'Erfëllung vu senge Verflichtungen aus dem Ofkommes zeréckgeschrauft.

Länner wéi Groussbritannien, Frankräich an Däitschland hoffe mat der Victoire vum Joe Biden en neien diplomateschen Ulaf am Atomkonflikt mam Iran. Den 20. Januar soll hie säin Amt als President untrieden.

Den Donald Trump huet allerdéngs ugekënnegt, d'Moossname géint den Iran ze verstäerken. Kritiker beschreiwen dëst als e Versuch, eng "Mauer aus Sanktiounen" géint d'Land z'erriichten, déi de Biden nëmme mat vill Méi kéint aräissen.