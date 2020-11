D'Demonstratioune géint de Regimm vum Alexander Lukashenko am Belarus gi virun.

D'Europäesch Unioun diskutéiert nei Sanktiounen, déi dës Kéier och ekonomesch kéinte sinn.

Belarus/Reportage Bill Wirtz

E Sonnde goufen am Kader vun neie Manifestatioune géint d'Regierung vum Alexander Lukashenko nees honnerte vu Leit festgeholl. No iwwer 100 Deeg zënter de Presidentschaftswalen am Belarus sinn d'Fronte blockéiert. D'Sviatlana Tikhanouskaya hat bei de Walen déi zweet Plaz erreecht, och wann net kloer ass wéi vill Support all Kandidat krut, well d'Resultater international kontestéiert sinn. Si ass momentan am Exil, wärend aner Oppositiounsleaderen am Belarus am Prisong sinn.

D'Europäesch Unioun huet scho Sanktioune géint héich politesch Acteure vum Regimm imposéiert. Déi Lëtzebuerger Europadeputéiert Isabel Wiseler seet, dass dës Lëscht méi laang gemaach muss ginn, fir jiddereen dropzesetzen, dee géint d'Mënscherechter verstéisst. Och wirtschaftlech Konsequenze misste kommen, esou d'CSV-Politikerin.

Zënter 1994 huet den Alexander Lukashenko eng Zort inoffiziell Ofmaachung mat der Bevëlkerung gehat. Staatlech Entreprisen, déi de Groussdeel vun der Wirtschaft am Belarus ausmaachen, garantéieren de Leit eng Aarbecht, an am Géigenzuch gëtt bei der autoritärer Staatsféierung ewechgekuckt. D'Demonstratiounen hunn déi Ofmaachung gebrach, genausou wéi de Fait, dass de Belarus a seriöe wirtschaftleche Schwieregkeete stécht.

D'Isabel Wiseler schwätzt och vun der Responsabilitéit vun Entreprisen, déi dem Regimm hëllefen, zum Beispill andeems si den Internet ausschalten, wann d'Regierung dat wëll. Och Europäesch Entreprisë wieren un der Ënnerstëtzung vum Alexander Lukashenko bedeelegt.

Ee groussen Exodus vu Leit, déi Belarus verloossen, gëtt et bis ewell nach net, ganz oft well déi finanziell Moyenen, fir an aner europäesch Länner anzereese feelen. Hei mengt d'Isabel Wiseler, et misst ee Studenten hëllefen, zum Beispill iwwert den Erasmus-Programm, fir dass se hir Studien an Europa kéinte virufueren.

D'lescht Woch hat de Service fir Aussepolitik vun der EU annoncéiert, dass weider Sanktioune méiglech sinn. Mat dem aktuellen Discours zu Bréissel gesäit et duerno aus, wéi wa weider Mesuren deemnächst un der Dagesuerdnung stinn.