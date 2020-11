Virum 15. Januar wëll den US-President d'Zuel vun den Zaldoten, déi am Afghanistan an am Irak stationéiert sinn, op all Kéiers 2.500 reduzéieren.

Domadder géif hien d'Zuel vun den Truppe bal hallwéieren, aktuell sinn eng 4.500 Männer a Fraen op béide Plazen stationéiert. Den amtéierenden US-President Donald Trump versicht zanter enger Zäit schonn den Drock ze erhéijen, fir Truppen ofzezéien. Dat hat fir vill Kritik a Suerge bei der Nato an och bei den Republikaner gesuergt. Et gëtt gefaart, datt déi radikalislamesch Taliban erëm u Pouvoir gewannen, déi de Moment mat der afghanescher Regierung Friddensgespréicher féieren.