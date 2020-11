Wärend d'Politik iwwert Ännerungen am Infektiounsschutzgesetz ofstëmmt, hunn dausende Mënschen zu Berlin géint d'Restriktiounen demonstréiert.

E Mëttwoch de Moien haten d'Protester am Berliner Regierungsvéierel ugefaangen. Der Regierungskoalitioun gëtt vun de Géigner virgeworf, eng "Corona-Diktatur" ze bedreiwen. Fir d'Aarbecht am Parlament net ze beanträchtegen, gouf d'Regioun ëm de Bundestag op Uerder vum Inneministère ofgespaart.

Dausende Persounen hate sech an der Géigend vum Reichstag getraff, fir géint déi nei Moossnamen am Kader vum neien Infektiounsschutzgesetz ze demonstréieren. Nodeems déi meescht Demonstranten de Sécherheetsofstand net agehalen hunn a kee Mond- an Nueseschutz unhaten, obwuel d'Police si ëmmer nees dozou opgefuerdert hat, gouf d'Manifestatioun kuerz no 12 Auer opgeléist.

Die Versammlung auf der Straße des 17. Juni wurde vom Versammlungsleiter um 12:06 Uhr für beendet erklärt.

Die ehemaligen Demo-Teilnehmenden haben nun die Pflicht, den ehemaligen Versammlungsort zu verlassen.#b1811 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) November 18, 2020

Donieft gouf ugekënnegt, dass Waasserwerfer géingen an den Asaz kommen, sollt sech der Opfuerderung widdersat ginn. Iwwer 2.200 Beamte waren Asaz. Ënnerstëtzung krut d'Berliner Police vu Polizisten aus 9 weidere Bundeslänner an der Bundespolizei. Aenzeien op der Plaz hu vun enger "extrem aggressiver Stëmmung" bei den Demonstrante geschwat.

1235 Menge reagiert aggressiv. Flaschenwürfe und Gegenstände fliegen. #b1811 pic.twitter.com/6dQ4E74DfN — stadtrand aktion (@stadtrandaktion) November 18, 2020

An de sozialen Netzwierker huet d'Police matgedeelt, dass Demonstrante mat Fläschen, Steng a Knupperten op si geschoss a mat Pefferspray ugegraff hätten.