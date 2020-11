Ëmmerhi soll d'Weltausstellung zu Dubai jo schonns am Oktober 2021 opgoen.

Grad esou determinéiert, wéi se bei hire spektakuläre Bau-Projete virginn, weisen d'Golfstaate sech elo an der Bekämpfung géint de Covid-19.

Wou mir an Europa nach op e Vaccin hoffe, gëtt zu Dubai scho geimpft. Den 3. November weist de Scheich Mohammed, Premier vun den Arabeschen Emiraten, der Welt, wéi hie géint de Covid-19 geimpft gëtt. Am Summer schonn hunn d'Golfstaaten de Vaccin vu Sinopharm aus China an der drëtter Phas getest, erzielt eis de Lëtzebuerger David Heyman. Hien huet eng Schlësselpositioun an engem Spidolsgrupp vun Dubai a kennt den Dossier besser.

"Hei zu Dubai hu se ganz fréi ugefaangen, déi verschidde Vaccine fir de Covid ze testen. Mir hunn do ugefaange mat der chinesescher Versioun, déi ass un der lokaler Populatioun getest ginn. Iwwer 30.000 Leit. An d'Resultater si ganz positiv gewiescht. Mir hu wierklech keng nennenswäert Niewewierkunge gehat.", erzielt den Dr. David Heyman.

D'Resultater vun dëser 3. Testphas vum Vaccin, deen opgrond vun inaktive Coronaviren hiergestallt gëtt, dierften awer réischt an e puer Woche publizéiert ginn. Am September awer hunn d'Golfstaaten de Sinopharm Impfstoff scho fir d'Dokteren an d'Gesondheetspersonal zougelooss. Elo gëtt d'Militär geimpft. Virun Enn dës Joers soll d'Impfcampagne fir vulnerabel Persounen ufänken. An enger 3. Phas kéim de Rescht vun der Populatioun drun.

"De Ministère selwer mécht dat fir näischt fir déi lokal Populatioun a fir eeler Leit a fir vulnerabel Persounen. Fir de generelle Public ass de Präis ëm déi 60€ pro Vaccin. Déi Präisser evoluéieren natierlech au fur et a mesure wéi d'Produktioun eropgeet. A mir waarden, datt déi Präisser weider erofkommen."

De 15. Oktober 2021 soll d'Weltausstellung opgoen. Zil wier et, bis dohinner déi ganz Populatioun an den Emiraten ze impfen. 10 Millioune Mënschen, déi zwou Injektioune brauchen. Eng logistesch Erausfuerderung. Vun enger Impfflicht ass bis ewell net rieds.

Mam russesche Vaccin Sputnik geet elo e weidere Covid-Impfstoff an de Vereenten Arabeschen Emiraten an déi 3. Testphas. Hir international Populatioun mécht d'Golfstaaten zu engem interessante Labo, hei weist sech, wéi verschidden Ethnien op de Vaccin reagéieren.