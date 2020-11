De Paul Sobol huet d'Deportatioun aus der Belsch wärend dem Zweete Weltkrich iwwerlieft. E Mëttwoch koum déi traureg Nouvelle vu sengem Doud.

De Paul Sobol koum de 26. Juni 1926 zu Paräis als Bouf vun enger Aarbechterfamill mat jüddesch, polneschen Originnen op d'Welt. Zwee Joer no senger Gebuert ass d'Famill op Bréissel geplënnert.

Am Juni 1944 goufe si un d'Gestapo denoncéiert an an d'Kasär Dossin zu Malines bruecht. Vun do aus gouf de Paul Sobol a seng Famill am leschte Convoi den 31. Juli 1944 an Direktioun Ausschwitz deportéiert. Hie war och bei engem Doudesmarsch am Januar 1945 dobäi, bei deem just 20% vun de Mënschen iwwerlieft hunn. Wärend engem Bombardement am Abrëll konnt hie flüchten a gouf, zesumme mat franséische Prisonéier, den 1. Mee 1945 vun den Amerikaner befreit.

Säi Wee huet en duerno zeréck an d'Belsch gefouert, wou de Paul Sobol seng Schwëster erëmfonnt huet. Säi jéngste Brudder a seng Elteren hunn net iwwerlieft.

De Paul Sobol ass ee vun de leschten Zäitzeien aus dem Zweete Weltkrich.

Message vun Temoins de la 2e Génération

18/11/20 - temoins.lu

En ce jour funeste, nous voudrions vous faire part de notre tristesse et de notre compassion à l‘occasion de la perte d‘un homme caractérisé par sa droiture, son humanisme et sa générosité.

Unis dans le deuil nous nous inclinons devant notre ami Paul. Il est rare de trouver quelqu‘un dans lequel sont réunies autant de qualités.