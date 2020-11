Am Zäitraum vum 2. bis de 14. November hunn däitsch Verbraucher manner Toilettëpabeier, Räis a Konserven a grousse Quantitéite kaf wéi de Woche virdrun.

Dat geet aus den neien Zuele vum Statistesche Bundesamt ervir, déi en Donneschdeg publizéiert goufen. D'Nofro wier zanter dem Ufank vum neie Lockdown an Däitschland däitlech zeréckgaangen.

Net just beim Räis an de Konserven, mä och beim Toilettëpabeier, Seef an Desinfektiounsmëttel ass den Ëmsaz bannent deenen 2 Woche méi niddreg ausgefall.

Zwar gouf an där selwechter Period méi Miel oder Hief kaf, awer d'Hausse wier net mat där ze vergläiche vun Enn Oktober.

Déi héich Ëmsazzuele vun de leschte 4 Wochen "kéinten dorobber hindeiten, dass sech d'Verbraucherinnen a Verbraucher an der Phas, an där d'Covid-19-Infektiounszuelen nees um klamme sinn an den Deel-Lockdown onmëttelbar virun der Dier stoung, mat Produite fir den deegleche Gebrauch agedeckt hunn", erklären d'Statistiker vu Wiesbaden. Dat, fir duerno net méi esou heefeg mussen akafen ze goen.