De Coronavirus huet Amerika fest am Grëff. De Bundesstaat Texas verléiert ëmmer méi d'Kontroll iwwert d'Situatioun.

E Méindeg gouf d'Grenz vun 20.000 Doudegen am Texas iwwerschratt, d'Spideeler sinn un de Limitte vun hire Kapazitéiten ukomm. Et si Biller, déi un New York ugangs der Pandemie erënneren: Corona-Patiente ginn an Zelter op grousse Parkinge behandelt, Gebailechkeete ginn temporär als Lazarett ëmfunktionéiert an déi Verstuerwe ginn a Killween gelagert.

© AFP/Justin HAMEL

Vun den 800.000 Bewunner vum Bezierk El Paso hu sech der bis ewell schonn iwwer 77.000 ugestach. Well d'Situatioun ëmmer méi aus dem Rudder geréit, gi mëttlerweil Patienten, déi sech net mam Coronavirus infizéiert hunn, per Fliger op Austin transportéiert, 900 Kilometer ewech vun El Paso County. Dëst op Offer vum Buergermeeschter Steve Adler, fir Better fir Infizéierter fräi ze maachen.

Mataarbechter iwwerlaascht, ze vill Doudeger

Wéi et vun den Autoritéiten heescht, hätte sech Häftlinge fräiwëlleg gemellt, fir an dëser schwéierer Zäit ze hëllefen. Zanter ronn enger Woch sinn eng Partie Prisonéier an 8 Killween am Dauerasaz, 2 weiderer sollen dobäikommen. Fir 2 Dollar d'Stonn luede Prisonéier d'Läichen an d'Transporteren a gi vu Sécherheetsbeamten iwwerwaacht.

📍NEW: Chilling video of El Paso jail inmates hired to move bodies of #COVID19 deceased patients into mobile overflow morgues. Inmates wear full PPEs & paid $2/hour. They’ve been doing this tough work since Monday, before El Paso increased to 10 mobile morgues. I cry for El Paso. pic.twitter.com/KgQBpzD1mZ — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) November 15, 2020

Nieft de Gefaangene gouf och medezinescht Personal mobiliséiert, fir am Corona-Hotspot auszehëllefen. 1.400 Medezinner sinn aus anere Bundesstaaten ugereest, fir d'Dokteren an Infirmieren op der Plaz z'ënnerstëtzen.