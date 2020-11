Den Zuele vun der Weltgesondheetsorganisatioun no klëmmt d'Zuel vu Corona-Doudegen an Europa rasant.

An de leschten 2 Wochen ass d'Zuel vu Stierffäll ëm 18% an d'Luucht gaangen, bei deenen en Zesummenhang zu enger Corona-Infektioun festgestallt gouf. Dat huet den europäesche WHO-Direkter Hans Kluge en Donneschdeg zu Kopenhagen wärend enger Online-Konferenz gesot.

Lescht Woch goufen iwwer 29.000 Doudesfäll registréiert, dat heescht, all 17 Sekonnen ass en infizéierte Patient verscheet. Pro Dag stierwen den Ament eng 4.500 Leit un oder mat Covid-19.

28% vun alle registréierten Infektioune weltwäit a 26% vun den Doudege ginn op Europa zeréck. An der ganzer europäescher Regioun - dozou zielt d'Weltgesondheetsorganisatioun iwwer 50 Länner - hu sech bis ewell 15,8 Millioune Mënschen ugestach, 355.000 hunn net iwwerlieft.

Et wier awer méiglech, dës héich Zuel un Doudesaffer ze vermeiden, huet de Kluge betount. Wie sech un d'Mesuren hält a géint Fake News virgeet, dee géing e Beitrag liwweren a Corona-Doudeger verhënneren.

An Europa kommen nämlech ëmmer méi Länner un d'Grenze vun hire Kapazitéiten. Zanter 10 Deeg sinn d'Intensivstatiounen a Frankräich zu 95% iwwerlaascht, an der Schwäiz sinn esouguer all Intensivbetter beluecht.

Donieft gouf et wärend der Konferenz awer och eng positiv Noriicht. Wéinst dem Respekt vun de sanitäre Restriktioune konnt eng kleng Baisse a puncto Neiinfektioune festgestallt ginn. Lescht Woch ass d'Zuel vun iwwer 2 Milliounen op ronn 1,8 Milliounen erofgaangen.