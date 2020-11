D'Unicef warnt an engem 1. internationale Rapport, dee sech mat de Konsequenzen vun der Pandemie op d'Kanner befaasst, virun enger verluerener Generatioun.

Och wann d'Krankheetsverleef bei de meeschte Kanner harmlos sinn, riskéieren déi héich Infektiounszuelen an de laangfristegen Impakt op d'Educatioun déif Aschnëtter am Liewen an am Wuelbefanne vun de Kanner ze hannerloossen. Déi gréisst Menace gesäit d'Kannerhëllefswierk vun de Vereenten Natiounen an der Aarmut, déi an der Kris zou- an dem Encadrement vu medezineschen a soziale Fachleit, deen ofgeholl huet.