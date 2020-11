Viru 75 Joer hunn d'Nürnberger Prozesser géint d'Krichsverbriecher vum Zweete Weltkrich ugefaangen.

Haut gëlle si als Ufank vum sougenannten ''Völkerstrafrecht'', dem internationalen droit pénal. Den 20. November 1945 gouf den Haaptprozess géint 22 Nationalsozialisten opgemaach.

© AFP

"Déi Ugeklote waren déi grausam Henker, deenen hiren Terror déi schwäerzt Säit vun der Mënschheetsgeschicht geschriwwen huet. Den Doud war hiert Geschier an d'Liewen hir Spillsaach. Wann dës Männer immun sinn, dann huet d'Gesetz säi Sënn verluer an de Mënsch muss an Angscht liewen."

Mat dëse Wieder huet den US-amerikanesche Procureur Benjamin Ferencz ee vun de Prozesser zu Nürnberg opgemaach. Hien ass viru Kuerzem 100 Joer al ginn.

Déi Alliéiert – d'USA, d'Sowjetunioun, Groussbritannien a Frankräich – hunn den internationale Militärgeriichtshaff zu Nürnberg gegrënnt, fir den NS-Krichsverbriecher de Prozess ze maachen.

Ënnert hinnen: de Reichsmarschall an Oberbefeelshaber vun der däitscher Loftwaff Hermann Göring an den Adjoint vum Adolf Hitler, de Rudolf Heß.

Déi 22 Haaptugeklote kruten de Prozess gemaach wéinst Verbrieche géint de Fridden, Krichsverbriechen a Verbrieche géint d'Mënschlechkeet. Um Enn vun deem Dag gouf et 12 Doudesurteeler, siwemol Prisong an dräi Fräispréch. Duerno gouf et nach 12 weider Prozesser géint méi ewéi 200 Nationalsozialisten aus Politik, Militär a Wirtschaft. 24 weider Persoune kruten nach d'Doudesstrof.

Aus juristescher Siicht waren d'Nürnberger Prozesser "du Jamais Vu". Déi éischter Kéier souze Staate mat ganz verschiddene Regierungsformen zesummen am Geriicht. Déi éischte Kéier goufen héich Politiker fir hir Verbrieche géint d'Mënschheet perséinlech responsabel gemaach. Et war e grousse Schratt fir dat sougenannt ''Völkerstrafrecht''. Bis dohi konnten eenzel Politiker sech nämlech virun de Konsequenze vun hiren Handlungen drécken. Laang ware just d'Staate verflicht, dat internationaalt Recht anzehalen. Nom 20. November 1945 war dat anescht.

1950 hat d'Kommissioun fir den internationalen Droit en éischten Entworf fir en internationalen droit pénal virgeluecht. A si wollt deemools schonn eng international Cour pénal grënnen. Bis dat Realitéit gouf, huet et awer bis 1998 gedauert. Véier Joer duerno war de Geriichtshaff zu Den Haag operativ.

Zanter de Prozesser zu Nürnberg viru 75 Joer ass et och méiglech, Politiker fir hir Dote strofrechtlech ze verfollegen, och wann dat bis haut net einfach ass. Wann awer zum Beispill e Verbriecher wéi de kongolesesche Milizen-Leader Germain Katanga 2014 zu Den Haag 12 Joer Prisong kritt, da geet dat och op d'Nürnberger Prozesser zeréck.