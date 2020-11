Well d'Chifferen och bei eisen däitschen Nopere klammen, kooperéieren d’Tréierer Brüderkrankenhaus an d’Mutterhaus der Borromäerinnen elo eng 2. Kéier.

Scho bei der éischter Wëll hu béid Spideeler decidéiert, datt zwar jidder Haus d'Kris och eenzel geréiere kéint, et awer méi sënnvoll wier, d'Personal, Maschinnen an d'Material zesummenzeleeën. D'Zil wier et virun allem, de Virus aus all den aneren Haiser erauszehalen. 24 Better op der Intensivstatioun a 24 op der normaler Statioun sinn am Covid-Spidol disponibel. Et huet een awer Reserven, fir bis op 100 Better eropzegoen, de Moment wier dat awer net néideg.

Wärend d'Zesummenaarbecht zwar gutt klappt, sinn d'Haaptsuergen engersäits d'Belaaschtung vum Personal an e Manktem u qualifizéiertem Personal.

D'Covid-Spidol zu Tréier ass bereet, mam Ausland zesummenzeschaffen. Et wier een och mat Lëtzebuerg am Kontakt fir de Fall, wou et Enkpäss sollte ginn.