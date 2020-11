An der afghanescher Haaptstad gouf et e Samschdeg de Moien eng Rei schwéier Explosiounen.

Journaliste vun der Noriichtenagence AFP mellen, dass d'Explosiounen a Géigende lassgaange sinn, wou vill Leit wunnen, an der Géigend vun der zentraler Grénger Zon, wou vill international Ambassade sinn.

Éischten Informatiounen no wiere bei dëser Attack op d'mannst 5 Leit gestuerwen. 21 weider Ziviliste wiere blesséiert ginn.

Trotz engem Ofkommes mat den USA doriwwer, dass si bis Mëtt nächst Joer all hir Zaldoten aus dem Afghanistan ofzéien, an inner-afghanesche Friddensnegociatiounen huet déi radikalislamesch Taliban an der Lescht erëm méi där Attacke lancéiert.