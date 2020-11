De Politiker muss sech op en Neits wéinst Verontreiung vun ëffentleche Gelder an dem Oflauschtere vu politesche Géigner viru Geriicht veräntweren.

Dat iewescht Appellsgeriicht huet e Freideg de Fräisproch opgehuewen an en neie Prozess géint den 68 Joer ale Politiker ordonéiert. Hie gouf lescht Joer am August fräigesprach.

Hie war tëscht 2009 an 2014 President vu Panama. Dem Martinelli gëtt virgeworf, tëscht 2012 an 2014 d'Oflauschtere vu ronn 150 politesche Géigner an d'Weeër geleet ze hunn, dorënner Journalisten, Gewerkschaftler, Politiker, Firmecheffen a Vertrieder vun der Zivilgesellschaft. Donieft soll hie sech un der Verontreiung vu 40 Milliounen Euro aus engem Schoul-Iesse-Programm bedeelegt hunn.

De Ricardo Martinelli huet wëlles, 2024 nees fir d'Amt als President ze kandidéieren.