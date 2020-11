Aktuell wier hien an Isolatioun a géif weider keng Symptomer weisen, heescht et vu senger Porte-Parole.

Den Donald Trump Jr. hat sech dës Lescht mat provokative Messagen an de sozialen Netzwierker aktiv fir eng 2. Amtszäit vu sengem Papp agesat. Nodeems annoncéiert gouf, dass den Demokrat Biden de Gewënner vun de Presidentielle wier, hat den 42 Joer alen Amerikaner wéinst engem ëmstriddenen Tweet vu sech schwätze gedoen. Op Twitter hat hien erkläert, dass den Donald Trump am Kampf géint Walbedruch sollt an den "totale Krich" zéien.

Ugangs Oktober war de Corona-Test beim aktuellen US-President positiv ausgefall. Den Trump huet sech dowéinst kuerzzäiteg am Spidol behandele gelooss. Nieft him gouf och seng Fra Melania an hire gemeinsame Jong Barron positiv getest.