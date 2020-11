Gäscht vun der AfD-Fraktioun hunn de Bundestag e Mëttwoch wärend enger Sëtzung gestéiert a sollen Deputéiert am Parlamentsgebai ugepöbelt a bedrängt hunn.

Et géing ëmmer méi offensichtlech ginn, dass d'AfD als parlamentareschen Aarm vun de Rietsextreministe fungéiert a versicht, d'parlamentaresch Demokratie vu bannen auszehielegen, sot de Georg Mainer (SPD) dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Déi ganz Partei géing sech an eng rietsextrem Richtung entwéckelen, huet den SPD-Politiker kritiséiert.

Donieft huet de Maier et als Aufgab vum Verfassungsschutz bezeechent, "geriichtfest Material ze sammelen, fir gëeegent Mëttel fir den Ëmgang mat der AfD ze fannen". E Verfare beim Bundesverfaassungsgeriicht, fir d'AfD ze verbidden, wier dat "allerleschte Mëttel", mä "och dat ass net méi auszeschléissen, wa sech d'Partei weider sou radikaliséiert", sou nach den Inneminister.

E Mëttwoch gouf am Bundestag iwwert dat neit Infektiounsschutzgesetz diskutéiert. Eng Partie Visiteure waren am Gebai ënnerwee an hunn d'Debatt gestéiert. Politiker vun anere Fraktiounen hu bericht, dass d'Gäscht d'Deputéiert ugepöbelt a bedrängt hätten.

Der "Passauer Neuen Presse" huet de Chef vum CSU-Landesgrupp am Bundestaat, den Alexander Dobrindt, gesot, d'AfD géing op dem "direkte Wee zu der neier NPD ginn".