A Brasilien gëtt e Samschdeg uechtert d'Land protestéiert, nodeems e schwaarze Mann vu Sécherheetsbeamte geschloe gouf an un senge Blessure gestuerwen ass.

Der brasilianescher Press no huet ee vun den zwee wäisse Sécherheetsbeamten en Donneschdeg an engem Supermarché zu Porto Alegre um 40 Joer ale Mann geknéit, nodeems d'Affer minuttelaang geschloe gouf. Dat ass och a Videoen ze gesinn, déi den Ament am Internet zirkuléieren.

An de Supermarchéë vun där Chaîne an a Stied wéi Rio de Janeiro an der Haaptstad Brasilia demonstréieren zanterhier Mënsche géint Rassismus.