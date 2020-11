Den Datum fir d’Wale steet nach net offiziell fest, mä antëscht schwätze souwuel Politiker ewéi och Medie ganz oppe vum 14. Februar.

Am Februar d'nächst Joer wäerten eng 5 an eng hallef Millioun Katalanen am Nordoste vu Spuenien en neit Regionalparlament wielen. Nieft de Relatiounen tëscht Spuenien a Katalounien stinn dës Kéier natierlech och de Coronavirus a seng wirtschaftlech a sozial Auswierkungen bei de Parteien ganz uewen um Programm.

Walen a Katalounien / De Reportage vum Jeff Cardarelli

Et sinn och des Kéier erëm virgezunne Neiwale, nodeems de katalanesche President Quim Torra vum Ieweschte Geriichtshaff vu Spuenien ofgesat gouf. Den Torra hat am Kader vun de spuenesche Parlamentswalen am Abrëll 2019 nämlech refuséiert eng Pancarte vun der Fassad vum katalanesche Regierungspalais erofzehuelen op där Symboler fir d’Befreiung vun de Politiker waren, déi jo wéinst dem unilaterale Onofhängegkeetsreferendum 2017 am Prisong sëtzen. Dem Geriicht no, hätt hien esou d’Neutralitéit vun der Institutioun virun enger Wal net respektéiert.



Et ass och grad dësen Ëmgang mat de Konsequenzen vum Referendum an der eesäiteger Onofhängegkeetserklärung virun 3 Joer déi fir vill Desaccorden tëscht de Regierungsparteie suergt. Dem Torra seng Junts per Catalunya-Partei, zu där och de fréiere Präsident Carles Puigdemont gehéiert setzt an éischter Linn op weider Konfrontatioune mat der spuenescher Zentralregierung. De Puigdemont, deen am Moment jo Europadeputéierten ass, a weiderhin an der Belsch am Exil lieft, probéiert de Konflikt op en internationalen Niveau ze hiewen, fir esou neutral Mediateuren ze fannen. D’Mëtt-lénks Partei Esquerra Republicana setzt dogéint virun allem op e neien Dialog mat Madrid, fir esou méi Regionalkompetenzen an och e bilaterale Referendum auszehandelen. Hire Parteichef ass de fréiere Vizepresident Oriol Junqueras, deen den Moment wéinst dem Referendum eng Prisongsstrof vun 13 Joer ofsëtzt.



Natierlech ass awer och de Coronavirus bei dëse Wale present. No der ganz uerger Situatioun am Fréijoer mat iwwerlaaschte Spideeler huet déi katalanesch Regierung am Hierscht elo strikt Mesuren ergraff. Sou besteet eng allgemeng Ausgangsspär vun owes 10 Auer un. Baren a Restauranten waren elo 1 ½ Mount zou an dierfe vun der nächster Woch un just deels erëm opmaachen. Des nei Mesuren hu fir vill Roserei ënnert den Awunner gesuergt, grad well den Tourismus- a Restaurationssekteur eng ganz wichteg Roll an der regionaler Wirtschaft spillt. D’Regierung selwer ass sech an dëser Fro och net ganz eens, a sou kënnt et ëmmer erëm zu ëffentlechen Desaccorden a Widderspréch tëscht béide Regierungsparteien. Et steet och nach net ganz fest, wéi genee d’Walen am Kader vun der Coronakris sollen oflafen, fir Agglomeratiounen ze evitéieren an d’Sécherheet vun de Wieler ze garantéieren.