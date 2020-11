D'Protester a Guatemala-Stad sinn ausser Kontroll geroden, eng 50 Persounen hu missen an d'Spiodol bruecht ginn, eng schwieft a Liewensgefor.

Donieft goufen et 20 Festnamen. D'Protester hu sech géint de Staatschef Alejandro Giammattei a säin ëmstriddene Rekord-Budget fir 2021 an Héicht vu bal 12,8 Milliarden Dollar (10,79 Milliarden Euro) geriicht. Dat entsprécht ronn engem Véierel méi wéi deem vun 2020.

Honnerte Leit sinn op d'Stroosse gaangen an hu virum Parlament de Récktrëtt vum Giammattei gefuerdert. D'Fassad gouf als éischt mat Graffiti besprayt, duerno goufen Deeler vum Kongress a Brand gesat. Eng weider Demo war virum ale Regierungspalais am Zentrum vun der Stad. Dës ass éischter friddlech verlaf, Demonstranten hate guatemaltekesch Fändelen dobäi an hu geruff: "Giammattei raus" a "Keng Korruptioun méi".

© AFP/Johan ORDONEZ

De Staatschef huet op Twitter den Ugrëff op d'Parlament verurteelt a mat rechtleche Konsequenze gedreet. Vandalismus op ëffentlechem oder privatem Eegentum kéint een net zouloossen, huet den Alejandro Giammattei an de sozialen Netzwierker geschriwwen.

Reitero que se tiene el derecho de manifestar conforme la ley. Pero tampoco podemos permitir que se vandalice con la propiedad pública o privada. Al que se le compruebe su participación en estos hechos delictivos les caerá todo el peso de la ley. — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) November 21, 2020

Kuerz virun de Protester hat de Vize-President Guillermo Castillo hien opgefuerdert, mat him zesumme fir d'"Wuel vum Land" zeréckzetrieden. Schonn an er Vergaangenheet koum et tëscht béide Politiker ëmmer nees zu gréisseren Diskussiounen, ënnert anerem iwwert d'Corona-Mesuren.

Zanter Januar ass de 64 Joer ale Giammattei President vu Guatemala. Wärend senger Walkampf-Campagne hat hien ugekënnegt, kéint Korruptioun an organiséiert Kriminalitéit wëlle virzegoen. Antëscht steet hie selwer wéinst sengem Krisemanagement an der Kritik. A Guatemala goufe bis ewell 118.417 Infektioune registréiert a 4.074 Corona-Doudeger.