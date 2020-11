Et ass eng archeologesch Sensatioun: Iwwerreschter vu Mënschen, déi viru ronn 2.000 Joer gelieft hunn, goufen entdeckt.

Béid Kierper goufen duerch e Gips-Goss rekonstruéiert, wat Detailer iwwert d'Identitéit vun den Doudegen un d'Liicht bruecht huet. Dës Method gouf am 19. Joerhonnert vum italienesche Fuerscher Giuseppe Fiorelli entwéckelt.

Archeologen hunn erausfonnt, dass et sech bei den Doudesaffer ëm 2 Männer handelt, déi op dem Réck louchen. Si goufen héchstwarscheinlech vu Lavamasse wärend hirem Fluchtversuch erwëscht. D'Wëssenschaftler ginn dovunner aus, dass et sech bei de Läichen ëm en eelere räichen Här handelt an ee jonke Sklav. D'Kleedung an déi zesummegedréckte Réckewirbele beim jonke Mann géingen dorobber hindeiten, dass hie schwéier kierperlech Aarbecht huet misse leeschten.

© POMPEI ARCHAEOLOGICAL PARK/AFP/Handout

De presuméierte Sklav soll tëscht 18 a 25 Joer gehat hunn a war 1,56 Meter grouss an hat eng kuerz Tunique un. Den eelere Mann war ongeféier 1,62 Meter grouss an hat ëm déi 40 Joer. Hien hat eng Tunique an e Mantel un.

Zu Civita Giuliana, 700 Meter nërdlech vu Pompeji, goufen d'mënschlech Iwwerreschter an engem Couloir fonnt. Virun 3 Joer haten Archeologe schonn e Stall an Iwwerreschter vu Päerd op der selwechter Plaz entdeckt.

Nom Ausbroch vum Vesuv ass déi antik Stad am Joer 79 n. Chr. versonk.