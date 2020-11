D’CDU-Politikerin ass elo schonn an hirer 4. Amtszäit a kann op eng laang an erfollegräich politesch Karriär zeréckblécken.

Den 22. November 2005 war net nëmme fir d’Angela Merkel e groussen Dag, mä och fir ganz Däitschland. D’Madame Merkel war nämlech déi éischt Fra, déi als Bundeskanzlerin vereedegt gouf.

15 Joer Angela Merkel / De Reportage vum Céline Spithoven

Zanter 2005 representéiert déi geléiert Physikerin Däitschland international. Mä och national gouf et vill ze dinn. Esou huet d’Bundeskanzlerin Däitschland missen duerch d’Finanzkris bréngen, e puer Joer méi spéit duerch d’Flüchlingkris an dëst Joer koum dunn nach eng international Pandemie op se zou . Net ganz einfach Erausfuerderungen, déi d’Angela Merkel awer ëmmer mam nämmlechten Motto ugepak huet: Angela Merkel: “Deutschland ist ein starkes Land und das Motiv mit dem wir an diese Dinge herangehen muss sein: Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.”

D’Bundeskanzlerin Merkel, vun hiren Unhänger och gären “Mamm vun der Natioun” genannt, ass an Ostdäitschland opgewuess. Den Interessi sech an der Politik ze engagéieren war séier do. Schonn 1990 gouf d’CDU-Politikerin an de Bundestag gewielt a gouf kuerz drop Fraen- a Jugend-Ministesch. Fraen- a Familljerechter waren hir schonn ëmmer wichteg, mä och de Klimaschutz koum an hirer Politik net ze kuerz.

Et schéngt awer déi lescht Amtszäit fir d’Angela Merkel ze sinn. Schonn 2018 huet Si hire Récktrëtt als Parteicheffin vun der CDU verkënnegt. 2021 wëll Si sech dann och der Kanzlerwal net méi stellen a géif sou mat 67 Joer hir politesch Karriär op en Enn bréngen.