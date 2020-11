Ee vun de Matgrënner vun der sougenannter "Ice Bucket Challenge", de Patrick Quinn, ass e Sonndeg de Moien un der Nervekrankheet ALS gestuerwen.

Dat huet säin Team op de soziale Reseaue matgedeelt. "Seng Inspiratioun, säi Courage a säin onermiddleche Kampf géint ALS" wäerten hinnen éiweg an Erënnerung bleiwen. Hien hätt ëmmer mat enger positiver Astellung géint seng Krankheet gekämpft.

De verstuerwene Patrick Quinn /

Mat der Ice Bucket Challenge haten Internetuser weltwäit am Joer 2014 op déi seelen Nervekrankheet ALS opmierksam gemaach. Beim Patrick Quinn war d'Krankheet ee Joer virdru festgestallt ginn.

Millioune Mënschen hu viru 6 Joer bei dëser Challenge matgemaach, dorënner vill Promien, wéi de Steven Spielberg, Bill Gates an de fréieren US-President George W. Bush. D'Ice Bucket Challenge huet doraus bestanen, dass sech de Participant en Eemer äiskaalt Waasser iwwert de Kapp schëtt an e Video dozou am Internet verëffentlecht. Am Laf vun der Campagne koumen 220 Milliounen Dollar u Spende fir d'ALS-Fuerschung zesummen.

Déi och als "Lou-Gehrig-Syndrom" bekannten Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ass eng schwéier Erkrankung vum Nervesystem. Lescht Joer war een anere vun der Krankheet betraffene Matgrënner, de Pete Frates, am Alter vu 34 Joer gestuerwen.