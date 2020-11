De Pharmakonzern AstraZeneca an d'Universitéit vun Oxford mellen e Méindeg en Duerchbroch bei der Entwécklung vum Corona-Impfstoff.

Hire Vaccin soll eng Wierksamkeet vu ronn 70% hunn, dat geet aus zwou ënnerschiddlechen Tëschenanalysen ervir.

Corona-Vaccin/Reportage Claudia Kollwelter

Normalerweis dauert den Developpement vun engem Impfstoff e puer Joer. Am Kampf géint de Coronavirus soll awer alles vill méi séier goen a weltwäit huet souzesoen eng Course an der Fuerschung an Entwécklung vum Vaccin ugefaangen.

Der Weltgesondheetsorganisatioun no fuerschen aktuell ronn 200 Projeten un engem Impfstoff géint de Covid-19. 47 Impfstoff-Kandidate si schonn an der klinescher Testphas - dovunner 9 an der decisiver awer och längster Phas 3.

Dozou gehéiert ënnert anerem Biontech/Pfizer, déi als éischt eng Wierksamkeet vun iwwer 90% vun hirem Impfstoff annoncéiert hunn. Eng Woch méi spéit huet den US-Pharmakonzern Moderna en änlecht Resultat ugekënnegt - d'Wierksamkeet vun hirem Vaccin géif bei 94,5% leien.

AstraZeneca läit also ënnert deem Prozentsaz, benotzt allerdéngs eng méi traditionell Technologie wéi seng 2 Konkurrenten, wouduerch de Vaccin manner deier an och e gutt Stéck méi einfach ze lageren ass.

Wat d'Effikassitéit vun Impfstoffer en General betrëfft, läit dës zum Beispill beim Vaccin géint d'Riedelen, d'Riselen oder Mumps dem Robert-Koch-Institut no bei 93 bis 99 Prozent. Beim Influenza-Impfstoff louch d'Wierksamkeet zejoert bei 62%, 2018/2019 allerdéngs just bei 21%. Dem RKI no huet dat domat ze dinn, datt den Influenza-Virus sech duerch Mutatiounen ganz séier verännert.

20.000 Leit hu bei der Etüd vun AstraZeneca matgemaach, wouvun 131 sech mam Corona-Virus infizéiert hunn. Dem Pharmakonzern no géif ee gutt virukommen an der Produktioun - 3 Milliarden Dose sollen 2021 disponibel sinn.