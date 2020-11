Aktuell ass awer nach net kloer, wéi d'Déier konnt an den 20 Meter déiwe Buer falen.

D'Mataarbechter vum Park fir wëll Déiere ginn dovunner aus, datt d'Déier op der Sich no Iessen eragefall kéint sinn oder awer, well et virun Hënn geflücht ass.

Et waren d'Bewunner aus dem Duerf, déi d'Mataarbechter vum Park alarméiert hunn. Si hate Geräischer héieren a gesinn, wéi den Elefant an de Buer gefall ass.

Eng 50 Mataarbechter vum Parc a Pompjeeën hu probéiert, d'Déier ze retten. Als éischt wollt ee Waasser aus dem Buer pompelen, ma den Elefant, deen Angscht hat, huet de Schlauch ëmmer nees ewechgedréckt.

Dorops gouf decidéiert, den zwee an en hallwe Meter groussen Elefant ze déiden an hien aus dem Buer ze hiewen. Nodeem en ageschlof gouf, si Retter erofgeklommen an hunn d'Déier un engem Kran fixéiert. Den Elefant gouf gerett a koum zeréck an de Bësch.

An Indien liewen eng 30.000 Elefanten, ronn zwee Drëttel vun der ganzer Populatioun an Asien, a fräier Natur. Ma well de Mënsch ëmmer méi Plaz, fir ze liewen, brauch, gëtt dem Elefant säi Revéier ëmmer weider zeréckgedréckt. Tëscht 2014 an 2019 sinn 2.360 Leit duerch eng Attack vun engem Elefant ëm d'Liewe komm, 500 Elefante goufen duerch Wëlderen, Vergëften oder Stroumschléi doutgemaach.