Dëst huet d'Weltorganisatioun fir Meteorologie, WMO, e Méindeg matgedeelt.

D'WMO rechent net d'Gasen, déi an engem Joer fräigesat goufen, ma déi, déi an der Atmosphär iwwreg bléiwen. En Deel vun den Zäregase gëtt jo vum Ökosystem vun der Äerd absorbéiert.

Zwar wier den Ausstouss dëst Joer zeréckgaangen, erkläert d'Organisatioun, déi zur Uno gehéier, dat hätt de Rekord an der Atmosphär awer net kéinte verhënneren. D'WMO geet dovunner aus, datt dëst Joer wuel 4,2 bis 7,5 Prozent manner ausgestouss gouf. D'CO2-Konzentratioun an der Atmosphär wäert trotz Corona weider klammen, wuel awer e bësse méi lues, wéi bis ewell.

Experte ginn dovunner aus, datt de Kuelendioxid fir ronn zwee Drëttel vun der globaler Äerderwiermung verantwortlech ass. Dëse Stoff bleift fir Joerhonnerten an der Atmosphär hänken an de Mierer wäerte souguer nach däitlech méi laang nozeweise sinn.

Aktuell huet een e Kuelendioxid Gehalt vu 410 ppm (also Deeler pro Millioun). Déi leschte Kéier, datt een esou e wäert hat, war de Fuerscher no virun dräi bis fënnef Millioune Joren. Deemools war d'Temperatur op der ganzer Äerd zwee bis dräi Grad méi waarm an de Mierespiggel bis zu 20 Meter méi héich, wéi am Moment. Ma, an dat präziséieren d'Fuerscher, deemools hunn net 7,7 Milliarde Leit op der Welt gelieft.

E weidert Zäregas an der Atmosphär, wat fir ronn 16 Prozent vun der Äerderwiermung verantwortlech ass, ass de Methan. Dëse Gas kënnt Haaptsächlech aus der Ziichtung vu Ranner respektiv op de Räisfelder. Op Plaz dräi steet den Distickstoffoxixd, deen gréisstendeels duerch landwirtschaftlech Düngemëttel fräigesat gëtt.