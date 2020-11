Och wann den Donald Trump seng Néierlag ëmmer nach net agesäit, stellt den neigewielte President Joe Biden geziilt schonn seng Regierung zesummen.

Den Joe Biden setzt virun allem op bekannte Gesiichter a Mataarbechter aus senger Zäit als Vizepresident vum Barack Obama.

Als sécher gëllt den Antony Blinken, deen Ausseminister wäert ginn. Den 58 Joer ale Blinken gëllt als pro-europäesch a gëllt als Multilateralist. Ënnert anerem war hien ee vun den Haaptkäpp beim internationalen Atomofkommes mam Iran.

Den Ex-Ausseminister John Kerry gëtt Klima-Beoptragten an der Biden-Administratioun. Hie wier houfreg, zesumme mam Biden, de Koalitiounspartner an de jonke Leit vun der Klimaschutz-Beweegung zesummenzeschaffen, huet hien e Méindeg betount.

UN-Vertriederin soll dann d'Linda Thomas-Greenfield ginn a wäert d'USA als Diplomatin mat vill Erfarung bei de Vereenten Natioune vertrieden. D'Afro-Amerikanerin war och ënnert der Obama-Administratioun schonn aktiv an der Regierung.

Bei der Verdeedegung kéint och fir eng éischte Kéier eng Fra vum Joe Bidden agesat ginn. Fir d'Spëtzt am Pentagon gëllt d'Michele Flournoy als Favoritin. Wärend der Obama-Administratioun huet Si wichteg Konzepter am Pentagon ausgeschafft.

Fir de Finanzministère gëtt ënnert anerem d'Lael Brainard (58) gehandelt, déi am Comité vun der US-Zentralbank Fed sëtzt. Si huet ënnert anerem d'USA ënnert dem Obama beim G7- an dem G20-Sommet representéiert. Spéider am Owend ass dunn awer kloer ginn, dass d'Janet Yellen de Poste wäert zimmlech sécher iwwerhuelen.

Den Ex-Senateur Doug Jones huet sengersäits gutt Chancen op de Poste vum Justizministère. Weider potentiell Kandidate sinn de Xavier Becerra an den Tom Perez.

Chef de cabinet gëtt dann de Ron Klain, dee scho Mëtt November dëse Poste vum Joe Bide zougedeelt krut. Schonn 2009 krut hien de selwechte Posten, dat fir de Vizepresident Joe Biden.

Nationale Sécherheetsberoder soll dann den Jack Sullivan ginn, eng vun de wichtegste Plazen am Wäissen Haus. Och hie war mat 43 Joer schonn de Sécherheetsberoder vum Biden, wéi dëse Vizepresident war.