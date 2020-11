D'"Chang'e-5", eng Raumsond ouni Equipage, ass mat Succès Direktioun Mound geschéckt ginn.

But vun der Missioun ass et fir déi éischte Kéier zanter 44 Joer Steng vum Mound mat zeréck ze bréngen.

Domadder wier China, no den USA an der Sowjetunioun réischt déi drëtt Natioun déi dat fäerdeg bruecht huet. D'Missioun soll 2 Wochen daueren.