Déi national Fluchgesellschaft an Australien, Qantas, wëll just nach geimpfte Passagéier u Bord loossen.

Soubal en Impfstoff verfügbar ass, géifen déi allgemeng Konditioune vun der Airline entspriechend ugepasst ginn, sou de Qantas-Chef Alan Joyce am Interview mam australesche Sender "Nine News". Iwwert e weidert Virgoe bei Flich bannent dem Land misst nach decidéiert ginn, mä bei Interkontinentalflich wier et kloer: "Mir wäerte vun internationale Reesende verlaangen, dass si geimpft sinn, ier mir se u Bord loossen."

De Qantas-Chef geet eegenen Aussoen no dovun aus, dass seng Fluchgesellschaft net eleng sou decidéiere wäert, mä weltwäit änlech Reegelen agefouert ginn. "Ech denken, dat wäert eng normal Saach sinn, no de Gespréicher mat menge Kolleege vun aneren Airlines ze urteelen".