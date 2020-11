D'Geschäfter dierfe wuel den 28. November opmaachen, Kinoen, Theateren a Muséeën de 15. Dezember an d'Restauratioun an d'Schoulen nom 20. Januar.

En Dënschdeg den Owend huet sech den Emmanuel Macron an enger Ried un d'Populatioun geriicht. D'Thema war natierlech de Coronavirus.

Ee Mount, nodeem ee streng Mesurë geholl hat, hätt een elo de Pic vun der zweeter Well hannert sech, sot de franséische President en Dënschdeg a senger Ried. D'Zuele géifen elo lues erofgoen.

Elo misst d'Regierung och ufänken, eng Strategie auszeschaffen, fir mat de psychologesche Suitte vum Confinement eens ze ginn. Et misst een duebel esou gutt oppassen, fir Fraen a Kanner viru Gewalt am Stot ze schützen.

Et misst een elo weider maache mat den Efforten an de spezifesche Pläng an de Regiounen. Hie wéilt de franséische Bierger awer a senger Ried elo e Kalenner presentéieren a Perspektive fixéieren.

Weider huet de President verschidden Ännerungen, wat d'Mesurë vum Confinement betrëfft, annoncéiert. Esou dierfen d'Fransouse vun e Samschdeg dem 28. November un en Deplacement an engem Radius vun 20 Kilometer ëm heit Doheem maachen, dat fir eng Dauer vun 3 Stonnen. De Confinement an d'Attestatiounen, déi d'Leit musse bei sech hunn, bleiwen awer weider bestoen. Och d'Geschäfter dierfen ënner strenge Mesuren nees hir Dieren opmaachen, dat awer bis maximal 21 Auer. Ausserschoulesch Aktivitéiten an der frëscher Loft ginn erëm erlaabt, genee wéi reliéis Aktivitéite mat engem Maximum vun 30 Leit.

Déi nächst Etapp ass de 15. Dezember. Vun dann u kéint e Couvre-Feu vun owes 21 Auer bis 7 Auer moies gëllen an net méi, wéi aktuell, eng komplett Ausgangsspär. Ausname sinn de 24. respektiv den 31. Dezember. Hei dierf ee sech mat der Famill treffen, ma en Treffen op oppener Strooss ass awer och zu deenen Amenter verbueden. Vun deem Datum un dierfen awer och d'Kinoen, d'Theateren an d'Muséeën nees hir Dieren opmaachen.

Eng drëtt Etapp geet da vum 20. Januar un. Zu deem Zäitpunkt ass geplangt, datt d'Lycéeën nees all hir Dieren opmaachen. Zwou Woche méi spéit wier et dann och un den Universitéiten. Mëtt Januar dierfen dann och d'Restauranten an d'Sportshalen ënner präzise Konditiounen nees opmaachen. Et huet een den 20. Januar fixéiert, well een do déi eventuell Ausmoossen vun de Feieren ëm Chrëschtdag a Silvester kennt, esou de Macron. Dësen Datum, respektiv déi annoncéiert Deconfinementer, kéinten awer nach changéieren, sollten et weider méi wéi 5.000 Neiinfektiounen den Dag ginn.

D'Zuel vun den Neiinfektiounen a Frankräich louch um Héichpunkt vun dëser zweeter Well bei iwwer 60.000 den Dag an ass elo erëm ënner 20.000. Den Emmanuel Macron huet och Detailer iwwert de Vaccin géint de Covid 19 ginn. Déi éischt Leit kéinten ongeféier an engem Mount scho geimpft ginn.

De President huet dann och präziséiert, datt et aktuell bal onméiglech wier, fir d'Schigebidder an der Vakanz opzemaachen. Hien huet d'Populatioun och drun erënnert, datt jiddereen et selwer an der Hand huet, wéi et an Zukunft weider geet: "Chacun de nous a entre ses mains une partie de la solution".