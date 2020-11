Hei zu Lëtzebuerg ginn déi nei Restriktioune wéinst der Pandemie e Mëttwoch de Mëtteg an der Chamber gestëmmt a wäerten en Donneschdeg a Kraaft trieden.

Bei eisen däitschen a franséischen Noperen ginn et och Changementer a puncto Mesuren.

D'Zuel vun de positiven Tester a Frankräich ass an der leschter Woch ëm 40 Prozent zeréckgaangen an et waren däitlech manner Patienten op den Intensivstatiounen. Dofir kéinten d'Mesurë gelackert ginn, huet de franséische President Emmanuel Macron en Dënschdeg an enger Televisiounsusprooch betount.

Vun e Samschdeg un dierfen d'Butteker nees opmaachen, vum 15. Dezember och erëm d'Muséeën, Theateren a Kinoen. D'Ausgangsspär gëllt awer weiderhin tëscht 21 a 7 Auer. D'Restauranten, Caféen a Fitnesszentere musse sech nach bis den 20. Januar gedëllegen, ier si erëm Clienten empfänken dierfen.

An Däitschland dann soll d'ëffentlecht Liewen a groussen Deeler weider erofgefuer ginn, well d'Infektiounszuele weider klammen. Den Deel-Lockdown, dee bis Enn November virgesi war, soll bis Mëtt Dezember verlängert ginn. Bis den 20. Dezember sollen d'Hoteller, Restauranten a Fitnessstudioen zou bleiwen. D'Populatioun soll weider sou vill wéi méiglech doheem bleiwen an och vun do schaffen.

Fir d'Chrëschtdeeg wëllen d'Ministerpresidente vun de Bundeslänner sech op Ausnam-Reegelen eenegen, déi vum 23. Dezember bis den 1. Januar gëlle sollen. Fir deen Zäitraum kéinten zum Beispill bis zu 10 Leit doheem empfaange ginn. E Mëttwoch soll an Däitschland e sougenannten "Corona-Wanterfuerplang" decidéiert ginn, an deem et ënnert anerem ëm d'Chrëschtdeeg geet, awer och zum Beispill ëm d'Fro, wat mat de Schoulen geschéie soll.