Eng Etüd beleet, dass et den Ament esou vill rietsextrem Attacke ginn, wéi zu kengem aneren Zäitpunkt an de leschte 50 Joer.

Rietsextremismus ass weltwäit eng grouss Erausfuerderung fir d'Politik. Enger internationaler Etüd vum Institute for Economics and Peace vu London no, huet dëse Problem an de leschte Joren iwwerall däitlech zougeholl. Deemno ginn et den Ament souvill rietsextrem Attacke wéi zu kengem aneren Zäitpunkt bannent de leschte 50 Joer, sou d'Fuerscher. Zejoert koumen 89 Mënsche bei rietsextremen Doten ëm d'Liewen.

Anerersäits géingen d'Doudesaffer duerch terroristesch Dote schonn am 5. Joer hannerteneen zeréckgoen. Am Ganze souguer ëm 60 Prozent (a 5 Joer). 2019 waren et manner wei 14.000 Affer weltwäit an och ëmmer manner Länner si mat terroristeschen Dote geplot. Zejoert waren et der 63.

D'Resilienz vun eiser Gesellschaft vis-à-vis vun Terrorismus wär allerdéngs an de leschte Joren erofgaangen, sou schreiwen et d'Auteure vun der Etüd. An d'Corona-Pandemie kéint dësen Trend nach verschäerfen, wéinst enger onsécherer Wirtschafts-Perspektiv, déi och nach zu politescher Instabilitéit kéint féieren. Dofir misste Mesurë geholl gi fir ze verhënneren, dass terroristesch Organisatiounen sech kënne finanzéieren oder eng Mediepresenz hunn. Donieft misst een och verhënneren, dass esou Organisatiounen nei Supporter fannen.