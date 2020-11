De Mann war mat engem Auto ënnerwee, dee Beschrëft war an ënnert anerem Leit aus dem Gebai als Mäerder bezeechent.

Mat engem donkele Kombi ass e Mëttwoch e 54 Joer ale Mann an d'Paart virum Bundeskanzleramt zu Berlin gerannt. Hie gouf vun der Police festgeholl a géif befrot ginn, fir ze klären, op hien express géint d'Paart gerannt ass, déi, wéi et heescht "nëmme liicht beschiedegt gouf".

Fir d'Persounen am Bundeskanzleramt, dorënner och d'Angela Merkel, bestoung zu kengem Moment eng Gefor, esou e Porte-Parole vun der Berliner Police.

Op béide Säite vum Auto ware grouss an däitlech Parole geschriwwe ginn. Op der enger Säit stoung "Ihr verdammten Kinder- und alte Menschen-Mörder", oder Bäifuerersäit war et "Stop der Globalisierungs-Politik".

D'Ermëttlunge missten elo weisen, op et sech beim Virfall ëm e symboleschen Akt handelt oder dach Opmierksamkeet d'Motiv war. Wéi et heescht, misst och gekläert ginn, op et sech hei ëm déi selwecht Persoun dréit, wéi bei engem änleche Virfall am Joer 2014. Deemools war en 48 Joer ale Mann mat engem identeschen Auto och op dëser Plat an d'Paart gerannt, esou den Tagesspiegel.

Deemools stoung iwwregens "Schluss mit dem menschenverachtenden Klimawandel" an "Nicole, Ich liebe Dich" um Auto.