Am Fokus vun der Protestaktioun stoung dës Kéier awer och de Kinnek Vaja-long-korn a säin respektiv dem Palais säi Verméigen a Milliardenhéicht.

D'Aktiviste kritiséieren, datt dat Verméigen zënter 2017 ënnert der perséinlecher Kontroll vum Kinnek ass.

Am südostasiatesche Land ginn et ëmmer méi kritesch Stëmme géint d'Monarchie, well den aktuelle Kinnek däitlech manner beléift ass wéi säi Papp, de Kinnek Bhumibol, deen 2016 gestuerwen ass an am ganze Land veréiert gouf.