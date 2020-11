Italien ass mat am meeschte betraff vun der zweeter Well vum Covid-19. Dofir zeien si den Ament hir Mesuren nees drastesch un.

A verschidden Regioune goufen d’Awunner nees komplett an e Lockdown gesat an och op nationalem Plang si weider Mesurë geholl ginn. Och hei gëtt et elo e Couvre-feu, wéi bei eis. Dee fänkt owes um 22 Auer un an hält moies um 5 Auer op.

D’Restauranten an d’Baren dierfen zwar op hunn, ma si mussen awer um 18 Auer hir Dieren zoumaachen. An och op Sport an der Schoul, Kino an Theater muss verzicht ginn. Verschidde Regioune si souguer nees komplett confinéiert, wéi Mailand oder Turin. Zesummen treffen dierf ee sech dann och just nach zu 4 den Ament.