Am Haaptprozess ëm de Putschversuch 2016 an der Tierkei huet e Geriicht zu Ankara honnerte Mënschen zu liewenslaange Prisongsstrofe verurteelt.

Wéinst versichtem Mord um President, Doutschlag a well si géint d'Verfassung verstouss hunn, goufen en Donneschdeg 337 Ugeklote schëlleg geschwat. 60 weider Ugeklote krute Prisongsstrofen an et gouf 75 Fräispréch.

Am Ganze stounge bal 500 Beschëllegt am Prozess wéinst dem Putschversuch géint d'Regierung vum President Recep Tayyip Erdogan viru Geriicht. D'Majoritéit krut verschäerfte liewenslängleche Prisong, déi mat méi strenge Konditioune verbonne sinn. Dës Moossnam hat d'Tierkei 2004 d'Doudesstrof ersat.

Bei Putschversuch am Juli 2016 waren den offiziellen tierkeschen Informatiounen no iwwer 250 Mënschen ëmkomm a ronn 2.000 weiderer goufe blesséiert. Déi tierkesch Regierung huet d'Beweegung vum islamesche Priedeger Fethullah Gülen fir de Putschversuch verantwortlech gemaach. Hie lieft zanter 1999 am US-Exil a dementéiert d'Virwërf.

Ënnert de liewenslaange Verurteelte sinn och e puer Offizéier a Pilote vun der tierkescher Arméi. D'Pilote waren ugeklot ginn, e puer Gebaier zu Ankara aus der Loft bombardéiert ze hunn. D'Offizéier goufe beschëllegt, de Putsch vun der Militärbasis Akinci aus ugefouert ze hunn.

De Putschversuch ass schif gaangen, nodeems sech zéngdausende Mënschen op de Stroossen sech de Putschisten entgéint gestallt hunn. 68 Mënsche si bei den Attacke ëm d'Liewe komm, 200 goufe verwonnt. 9 Ziviliste si beim Versuch gestuerwen, d'Putschiste bei der Entrée vum Stëtzpunkt Akinci ewech ze halen.

Duerno huet d'tierkesch Regierung hiert Virgoe géint d'Oppositioun drastesch verschäerft. Dëst hat international ëmmer nees fir Protester vu Mënscherechtsorganisatioune gesuergt. Zéngdausende Mënsche goufen an der Tierkei festgeholl, iwwer 140.000 Fonctionnairen entlooss, dorënner och Leit aus dem Schoulwiesen a Riichter. Bal 29 Prozesser goufe lancéiert, 10 géifen nach lafen.

Zanter Juli hunn tierkesch Geriichter elo scho bal 4.500 Mënsche verurteelt.