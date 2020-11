En 51 Joer ale Mann hat an engem Zuch vun Tréier a Richtung Saarburg, fir extrem negativ opzefalen.

Bei der Kontroll vum Billjee koum eraus, datt de Mann kee kaf hat. Fir awer weider ze provozéieren, huet de Mann och nach am Zuch gefëmmt a sech geweigert, eng Mask opzedoen. Hie war e puer Mol opgefuerdert ginn, seng Zigarett auszemaachen an eng Mask unzedoen, wat hien awer ignoréiert huet. Och huet den 51 Joer ale Mann sech geweigert, fir op der nächster Statioun erauszeklammen. Dofir huet hien awer d'Mataarbechter vun der däitscher Bunn uerg beleidegt.

D'Police gouf alarméiert a beim Iwwerpréiwe vun de Personalien koum eraus, datt géint de Mann scho véier Ermëttlunge lafe wéinst anere Strofdoten. Elo kommen der nach dobäi wéinst Beleidegung an Hausfriedensbruch. E Protokoll gouf dann nach, well hien am Zuch gefëmmt huet a keng Mask wollt undoen.