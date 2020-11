A Frankräich sinn nees Biller vu Policegewalt opgedaucht. D'Opname weise wéi Polizisten e schwaarze Museksproduzent zesummeschloen.

Et si Biller, déi schockéieren. E schwaarze Museksproduzent gëtt am Aganksberäich vu sengem Paräisser Studio vu Polizisten ugegraff. Si schloen hien, renne mat Féiss. Och hir Knëppele koumen zum Asaz. Persounen, déi am Studio schaffen, hunn d'Beamten um Enn eraus gedriwwen.

D'Iwwerwaachungskameraen hunn dat Ganzt gefilmt. Den Online-Magasinn "Loopsider" huet d'Opnamen en Donneschdeg verëffentlecht.

Op France 3 huet de Mann erzielt, e wier e Samschdeg den Owend virun enger Woch zu Paräis ouni déi virgeschriwwe Mask an der Géigend vum Studio ënnerwee gewiescht. E Policeauto wier laanschtgefuer an hie wier séier an d'Haus eragaangen, well e keng Strof bezuele wollt. D'Poliziste sinn him nogaangen.

Hien hätt net verstanen, wat duerno geschitt wier. Hätt ëm Hëllef geruff. Et wier esou séier gaangen, dass hie sech och d'Fro gestallt hätt, ob et tatsächlech richteg Poliziste wieren. Wéi e gefrot huet, wat lass wier, hätten d'Beamten hien ugejaut.

De Paräisser Parquet ermëttelt an Tëscht géint 4 Poliziste wéinst Gewalt am Déngscht a Falschaussoen. Alle 4 sinn an Arrest. An engem schrëftleche Protokoll vun der Police nom Asaz heescht et, de Museksproduzent wier avertéiert ginn, well e keng Mask unhat. De Mann hätt d'Poliziste mat Gewalt an d'Gebai gerappt a si ugegraff.

D'Affer, de Museksproduzent Michel Zecler. /

De franséische President Emmanuel Macron huet déi brutal Attack vun de Polizisten inacceptabel genannt. Et wiere Biller, fir déi ee sech schumme géif. D'Land dierft net zouloossen, datt Gewalt, Brutalitéit, Haass a Rassismus d'Iwwerhand huelen. De Macron huet betount, datt hien un eng Police gleeft, déi virbildlech mat de Mënschen ëmgeet. Een, deen d'Gesetz applizéiert, misst et och respektéieren.

De Video vum Policeasaz suergt zanter Deeg a Frankräich an doriwwer eraus fir Entsetzen. Ënner anerem hu bekannte Perséinlechkeeten, wéi de franséische Futtball-Nationalspiller Kylian Mbappé sech op Twitter schockéiert gewisen. A grousse Buschtawe schreift hien, datt d'Gewalt misst gestoppt ginn an huet dozou e Bild vum Museksproduzent kuerz no der Dot verëffentlecht.

Aktuell gëtt a Frankräich iwwert en ëmstriddent neit Gesetz diskutéiert, dat Videoopname vu Policeasätz aschränke soll. Der Regierung no soll den Text awer elo iwwerschafft ginn.

Zu Paräis, Bordeaux an och an anere franséische Stied si fir e Samschdeg Demonstratioune geplangt, géint e geplangte Film-Verbuet bei bestëmmte Policeasätz. Journalisteverbänn fäerten eng massiv Aschränkung vun der Pressefräiheet. D'Regierung wëll domat d'Verbreedung vu Filmer a Videoe bestrofen, mat deenen eenzel Polizisten an d'Kritik gerode kéinten.

Dës Woch haten och Videoe vun Policegewalt géint Flüchtlinge schockéiert. Mam Gesetz wëll d'Regierung der Police donieft och d'Iwwerwaachung vun Demonstratioune mat Dronen erméiglechen.