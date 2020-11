Nach bis den 20. Januar solle verurteelt Stroftäter higeriicht ginn. Eng nei Reegelung vun den Hiriichtungsmethode soll den 24. Dezember a Kraaft trieden.

D'US-Regierung wëll an Zukunft nieft dem Doud duerch d'Gëftsprëtz och aner Methoden zouloossen: Erschéissen, den elektresche Stull an den Asaz vun déidlechem Gas. Dat geet aus enger Ännerung vun enger Virschrëft fir d'Ausféiere vun der Doudesstrof bei op Bundesniveau verurteelte Stroftäter ervir, déi e Freideg Lokalzäit verëffentlecht gouf.

Vum 24. Dezember u sollen deemno Exekutiounen no allen Hiriichtungsmethode kënnen duerchgefouert ginn, déi am Bundesstaat legal sinn, an deem d'Urteel verhaange gouf. D'Hiriichtunge sinn an de meeschte Fäll duerch d'Gëftsprëtz, a munche Staaten si per Gesetz och Alternativen erlaabt. A Mississippi an Oklahoma ass zum Beispill den Asaz vu Gas, den elektresche Stull an de Schéisskommando grondsätzlech zougelooss.

De Justizministère plangt bis zur Amtsaféierung vum gewielte President Joe Biden den 20. Januar nach e puer Hiriichtungen op Bundesniveau duerchzeféieren.

Den Demokrat Biden ass géint d'Doudesstrof.

Iwwerdeems vill US-Bundesstaaten d'Doudesstrof duerchféieren, hat et op Bundesniveau zanter 2003 keng Hiriichtunge méi ginn. D'Doudesstrof gouf bis dohin zwar weider verhaangen, awer net duerchgefouert. De Rechtssträit fir e Relancement vun den Exekutiounen war bis op d'Iewescht Geriicht gaangen, d'Regierung huet sech duerchgesat. Déi 3 éischt Hiriichtungen waren doropshin an engem Prisong zu Terre Haute am Staat Indiana duerch d'Gëftsprëtz.